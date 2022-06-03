اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى: استثمارات البنك الإسلامى للتنمية بمصر تتجاوز 16 مليار دولار

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:59 م
خبير اقتصادى: استثمارات البنك الإسلامى للتنمية بمصر تتجاوز 16 مليار دولار عبد المنعم السيد
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك الإسلامى للتنمية له أهمية كبيرة، فله استثمارات وتمويلات فى مصر تتجاوز 16 مليار دولار، موضحا أن الاتفاقيات التى تم توقيعها ومذكرات التفاهم، لها عنوان رئيسي: "زيادة الصادرات المصرية".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دى إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن مصر تتحصل على خط ائتمانى لتمويل شراء السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول بحوالى 6 مليار دولار، واتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، بهدف إصدار صكوك لتمويل المشروعات، والفترة المقبلة مع إصدار قانون الصكوك السيادية، أن يكون هناك تعاون فى تمويل المشروعات.

 

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ما تم فى المؤتمر نجاح للدولة المصرية، مشددا على أن مصر لديها خطط اقتصادية لمواجهة أى أزمة مثلما حدث فى جائحة كورونا.

 

وأوضح أن الدولة المصرية بدأت تتجه لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنمية، لافتا إلى أن مصر هيأت المناخ المناسب لجذ استثمارات أجنبية. 

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.


البنك الإسلامي للتنميه

رئيس الوزراء

الصادرات

السلع الاستراتيجيه


الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع برنامج عمل لتنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:57 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع برنامج عمل لتنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:42 م

قمة مصرية بولندية بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسى يؤكد لنظيره البولندى اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون في إطار تجمع دول فيشجراد.. "دودا": الاقتصاد المصري أثبت صلابة تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة

الإثنين، 30 مايو 2022 02:19 م

"سكاى نيوز" تبرز تصريحات رئيس الوزراء.. نمو الاقتصاد المصرى المتوقع 6.2%

الأحد، 29 مايو 2022 10:03 ص

ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة.. 7 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى

الجمعة، 27 مايو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة