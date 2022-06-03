حياة كريمة بقنا.. الكشف على 511 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية نجع السويس.. صور

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 511 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع " 150 حالة طب أطفال، 120 حالة جراحة عامة، 101 حالة أمراض باطنة، 74 طب وجراحة العيون، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 26 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‪ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 86 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.