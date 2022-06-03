حياة كريمة بالأقصر.. جولة داخل مجمع خدمات المواطنين بقرية أصفون.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو رصد خلاله انتهاء الإنشاءات الهندسية فى مبنى "مجمع خدمات المواطنين" بقرية أصفون التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذي جرى العمل فيه ضمن المشروعات المختلفة التى تتم على أرض الأقصر حالياً بالمشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".



وفي هذا الصدد، يقول المهندس شاذلى يوسف المهندس المشرف على مشروع المبني، أنه جاء بمساحة 450 مترا تقريباً، حيث جرى الاستلام للموقع فى 1 أغسطس العام الماضي، والانتهاء من الإنشاءات داخله منذ أسبوع مضى وجاهز حالياً على التسليم، لكى يجرى عمل الافتتاح الرئاسي له خلال الفترة المقبلة ليخدم أبناء قرية أصفون بمدينة إسنا.



فيما قال المهندس مصطفى إبراهيم مهندس تنفيذي بالمشروع، إن المجمع عبارة عن 3 طوابق "الأرضي منه مركز تكنولوجى وبه خزينة ومكاتب للموظفين، وفي الطابق الأول علوى يضم الشهر العقارى ومجلس التضامن ومكاتب أخري، والدور الثانى علوى عبارة عن مركز خدمات تموينية وسجل مدني ومكتب بريد".



فيما أكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه جرى العمل على قدم وساق في مشروع مجمع خدمات المواطنين داخل الوحدات القروية، والذي يضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى، (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، كما أنه تم عمل الجسات الأرضية استعدادا لإنشاء مركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب النمسا، مشيرا إلى أن رئاسة مركز ومدينة إسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.



وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أية عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيجرى تنفيذها داخل القرى المستهدفة.



























