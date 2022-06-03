استمرت ازمة النقص فى لبن الأطفال فى التفاقم الأسبوع الماضى على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها إدارة بايدن لتخفيف القيود، وفقًا لبيانات تتبع البيع بالتجزئة نشرتها وكالة بلومبرج.
قفزت معدلات نفاد المخزون إلى 74% على الصعيد الوطنى للأسبوع المنتهى فى 28 مايو، وفقًا لبيانات 130 الف متجر وتأتى الزيادة بعد أن ارتفعت نسبة النقص إلى 70% للأسبوع المنتهى فى 21 مايو من 45% فى الأسبوع السابق.
وبحسب الوكالة، عشر ولايات تعانى الآن معدلات نفاد المخزون عند 90% أو أكثر، بما فى ذلك أريزونا وميسيسيبى وكاليفورنيا ونيفادا وتينيسى ورود آيلاند ولويزيانا وفلوريدا وواشنطن وكانت جورجيا هى الأشد تضررا بنسبة 94%، وهى قفزة من 74% فى الأسبوع السابق.
بلغ متوسط النقص فى حليب الأطفال 74% على الصعيد الوطنى للأسبوع المنتهى فى 28 مايو، والولايات التى لديها أفضل نسب عرض افضل تشمل كولورادو بنسبة 44%، وهو تحسن من 73% خارج المخزون فى الأسبوع السابق.
يوم الأربعاء، أعلنت الإدارة أنه من المقرر أن يتم شحن عدة طائرات إضافية من البان الاطفال من الخارج كجزء من عملية "الحليب الطائر" التى اطلقها بايدن.
أعلن مسؤولون فى الإدارة الأمريكية أن الجولة الثالثة من شحنات حليب الأطفال من المقرر أن تشق طريقها إلى الولايات عن طريق شركة يونايتد إيرلاينز اعتبارًا من الخميس.
وفى المؤتمر الصحفى بالبيت الأبيض، تعرضت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير لمزيد من الأسئلة، وعندما سئلت عن موعد إبلاغ البيت الأبيض وعندما تقرر أن يتدخل بايدن نفسه، قالت جان بيير: "ليس لدى جدول زمنى لذلك كل ما يمكننى قوله لكم، باعتباره نهجًا حكوميًا كاملاً، لقد عملنا على ذلك منذ السحب فى فبراير".
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