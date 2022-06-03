اليوم السابع
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حلول بايدن تفشل فى أزمة لبن الأطفال.. بلومبرج: ولاية من كل 5 تعانى 90% نقص‏ا

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:14 م
حلول بايدن تفشل فى أزمة لبن الأطفال.. بلومبرج: ولاية من كل 5 تعانى 90% نقص‏ا لبن الأطفال
كتبت: نهال أبو السعود

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استمرت ازمة النقص فى لبن الأطفال فى التفاقم الأسبوع الماضى على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها ‏إدارة بايدن لتخفيف القيود، وفقًا لبيانات تتبع البيع بالتجزئة نشرتها وكالة بلومبرج.‏

 

قفزت معدلات نفاد المخزون إلى 74% على الصعيد الوطنى للأسبوع المنتهى فى 28 مايو، وفقًا لبيانات ‏‏130 الف متجر وتأتى الزيادة بعد أن ارتفعت نسبة النقص إلى 70% للأسبوع المنتهى فى 21 مايو من ‏‏45% فى الأسبوع السابق.‏

 

وبحسب الوكالة، عشر ولايات تعانى الآن معدلات نفاد المخزون عند 90% أو أكثر، بما فى ذلك أريزونا ‏وميسيسيبى وكاليفورنيا ونيفادا وتينيسى ورود آيلاند ولويزيانا وفلوريدا وواشنطن وكانت جورجيا هى ‏الأشد تضررا بنسبة 94%، وهى قفزة من 74% فى الأسبوع السابق.‏

 

بلغ متوسط النقص فى حليب الأطفال 74% على الصعيد الوطنى للأسبوع المنتهى فى 28 مايو، ‏والولايات التى لديها أفضل نسب عرض افضل تشمل كولورادو بنسبة 44%، وهو تحسن من 73% ‏خارج المخزون فى الأسبوع السابق.‏

 

يوم الأربعاء، أعلنت الإدارة أنه من المقرر أن يتم شحن عدة طائرات إضافية من البان الاطفال من الخارج ‏كجزء من عملية "الحليب الطائر" التى اطلقها بايدن.‏

 

أعلن مسؤولون فى الإدارة الأمريكية أن الجولة الثالثة من شحنات حليب الأطفال من المقرر أن تشق ‏طريقها إلى الولايات عن طريق شركة يونايتد إيرلاينز اعتبارًا من الخميس.‏

 

وفى المؤتمر الصحفى بالبيت الأبيض، تعرضت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير لمزيد من الأسئلة، ‏وعندما سئلت عن موعد إبلاغ البيت الأبيض وعندما تقرر أن يتدخل بايدن نفسه، قالت جان بيير: ‏‏"ليس لدى جدول زمنى لذلك كل ما يمكننى قوله لكم، باعتباره نهجًا حكوميًا كاملاً، لقد عملنا على ذلك ‏منذ السحب فى فبراير".‏

 


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