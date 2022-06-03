حجم تمويل المشروعات التنموية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بالأرقام

شرم الشيخ: أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

تشهد مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى التنمية 2022 لمجموعة البنك تحت شعار "ما بعد التعافى: الصمود والاستدامة".

ونستعرض فى السطور التالية بالأرقام حجم التمويلات التى قدمتها المجموعة..

بلغ حجم التمويل الذى قدمته مجموعة البنك حتى الآن أكثر من 162 مليار دولار أمريكي، شمل أكثر من 11 ألف مشروعٍ في بلدانها الأعضاء السبعة والخمسين والمجتمعات المسلمة فى البلدان غير الأعضاء..

وفيما يخص مصر على وجه التحديد، فقد وصل إجمالى تدخلات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إلى 17.8 مليار دولار. وشملت تلك التدخلات في المقام الأول قطاع الطاقة بنسبة 60% من إجمالى التمويل، تليه الزراعة بنسبة 18%، ثم القطاع العقارى بنسبة 11%، فالصناعة والتعدين بنسبة 9%.

ومن أبرز النتائج الإنمائية التي حققتها مجموعة البنك في سنة 2021 ما يلى:

• حصول (83) مليون شخص على خدمات محسَّنة للرعاية الصحية

• ربط (60) مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت.

• تحسينُ وصول (35) مليون أسرة إلى البنية التحتية للطاقة من خلال زيادة توليد الكهرباء بمقدار أربعٍ وعشرينَ ألف (24) ميجاوات.

• حصولُ مليونَيْ أسرة على خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية.

• استفادةُ 1.2 مليون طالب وطالبة من المبادرات التعليمية.

• استفادةُ(655,000) شخصٍ من فرص العمل وسبل العيش.

• رَيُّ (88,000) هكتار من الأراضي، مما أدى إلى زيادةٍ قدرُها مائتان وستةٌ وخمسونَ ألف (256,000) طن في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة.

• بناءُ أو إعادةُ تأهيل(3,146) كيلومتر من البنية التحتية للنقل.