حجز تاجر ضبط بحوزته 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالمرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حجز تاجر على ذمة التحريات، بتهمة الغش التجارى بعدما ضبط بحوزته كمية كبيرة من الدقيق المدعم خزنها المتهم ولم يطرحها للبيع للمواطنين .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، ولذلك لاتهامه بالاستيلاء على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 82%" بقصد الإتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (3٫150 طن دقيق بلدى مُدعم).