تعرف على كيفية سداد مصاريف الحج لهذا العام.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أعلنت وزارة الداخلية البدء في سداد رسوم كامل، تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة)، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ("مدفوعة حج القرعة" على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201")، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.

وأوضحت وزارة الداخلية، يكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى: مبلغ (74500) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (19990) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ (94490) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى .

تحصيل رسوم الحج

ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.

وفى حالة الإعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لإتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.