تعرف على تفاصيل تطوير مصانع مصر للألومنيوم

كتب عبد الحليم سالم

تشهد مصانع مصر للألومنيوم حركة تطوير وتحديث مرتقبة الفترة المقبلة ، تزامنا مع الاعلان عن طرح حصة من أسهمهما لمستثمر استراتيجي ،بما يتراوح من 25‎%‎ ل 30‎%‎ ، مما يعد بمثابة ضخ استثمارات جديدة فيها ؛لتدشين الخط السابع تعرف على التفاصيل .

1- جار دراسة زيادة رأسمال الشركة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.

2- تعد شركة بيكتل الأمريكية دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.

3- تم الانتهاء من دراسة تدشين الخط السابع لرفع الانتاجية لنحو 570 ألف طن سنويا .

4 - من المتوقع الاستفادة من زيادة راس المال فى تمويل المشروع الجديد .

5- رفعت مصانع مصر للالومنيوم صادراتها السنوية لما يتراوح من 60‎%‎ ل70‎%‎ من الإنتاج .

6- حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

7- ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

8- ترجع الموشرات الايجابية لارتفاع أسعار المعدن عالميا وزيادة الصادرات.