اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل تطوير مصانع مصر للألومنيوم

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:00 ص
تعرف على تفاصيل تطوير مصانع مصر للألومنيوم مصر للالومنيوم
كتب عبد الحليم سالم

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تشهد مصانع مصر للألومنيوم حركة تطوير وتحديث مرتقبة الفترة المقبلة ، تزامنا مع الاعلان عن طرح حصة من أسهمهما لمستثمر استراتيجي ،بما يتراوح من 25‎%‎ ل 30‎%‎ ، مما يعد بمثابة ضخ استثمارات جديدة فيها ؛لتدشين الخط السابع تعرف على التفاصيل .
 
1- جار دراسة زيادة رأسمال الشركة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.
 
2- تعد شركة بيكتل الأمريكية دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.
 
3- تم الانتهاء من دراسة تدشين الخط السابع لرفع الانتاجية لنحو 570 ألف طن سنويا .
 
4 - من المتوقع الاستفادة من زيادة راس المال فى تمويل المشروع الجديد .
 
5- رفعت مصانع مصر للالومنيوم صادراتها السنوية لما يتراوح من 60‎%‎ ل70‎%‎ من الإنتاج .
 
 
6- حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 
7- ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 
8- ترجع الموشرات الايجابية لارتفاع أسعار المعدن عالميا وزيادة الصادرات.

مصر للالومنيوم

مصانع مصر للالومنيوم

قطاع الاعمال العام

الصادرات


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