تعرف على أبرز اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ

شرم الشيخ: أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

تشهد مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى التنمية 2022 لمجموعة البنك تحت شعار "ما بعد التعافى: الصمود والاستدامة".

وتشهد تلك الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك..

▪ الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية،

▪ والاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،

▪ والاجتماع السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامى للتنمية،

▪ والجمعية العمومية الثانية والعشرين للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

▪ والجمعية العامة السابعة عشرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

والمؤسسات الأخرى التي ستَعقِد جمعياتِها العامة على هامش هذه الاجتماعات السنوية، وهى:

▪ اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموى فى البلدان الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية.

▪ واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية.

▪ واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.

كما ستشهد الاجتماعات السنوية فى شرم الشيخ بعض الفعاليات المهمة، وهى

▪ منتدى القطاع الخاص، الذى سيجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

▪ والدورة السادسة عشرة للمنتدى العالمى للبنك الإسلامى للتنمية حول التمويل الإسلامى، التي تنعقد هذه السنة حول موضوع "الحد من الفقر عن طريق الابتكار الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية".

▪ ومنتدى البنك الإسلامى للتنمية بشأن القدرة على الصمود، الذي ينعقد حول موضوع "التعافي والتأهب والطريق إلى الاستدامة"؛

▪ واجتماع اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة.

▪ واجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى.

▪ واجتماع لجنة إدارة صندوق الأقصى.