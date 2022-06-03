اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 06:13 ص
أكرم القصاص
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تعرف على أبرز اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:00 ص
تعرف على أبرز اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ اجتماعات البنك الأسلامى للتنمية
شرم الشيخ: أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

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تشهد مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى التنمية  2022 لمجموعة البنك تحت شعار "ما بعد التعافى: الصمود والاستدامة". 
 
وتشهد تلك الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك.. 
 
▪ الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية،
▪ والاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،
▪ والاجتماع السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامى للتنمية،
▪ والجمعية العمومية الثانية والعشرين للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
▪ والجمعية العامة السابعة عشرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
 
والمؤسسات الأخرى التي ستَعقِد جمعياتِها العامة على هامش هذه الاجتماعات السنوية، وهى:
▪ اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموى فى البلدان الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية.
▪ واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية.
▪ واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.
كما ستشهد الاجتماعات السنوية فى شرم الشيخ بعض الفعاليات المهمة، وهى
▪ منتدى القطاع الخاص، الذى سيجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.
▪ والدورة السادسة عشرة للمنتدى العالمى للبنك الإسلامى للتنمية حول التمويل الإسلامى، التي تنعقد هذه السنة حول موضوع "الحد من الفقر عن طريق الابتكار الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية".
▪ ومنتدى البنك الإسلامى للتنمية بشأن القدرة على الصمود، الذي ينعقد حول موضوع "التعافي والتأهب والطريق إلى الاستدامة"؛
▪ واجتماع اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة.
▪ واجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى.
▪ واجتماع لجنة إدارة صندوق الأقصى.

شرم الشيخ

البنك الإسلامي للتنمية

التمويل الأخضر

الاقتصاد الأخضر


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