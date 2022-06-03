قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الجمعة، إن سعر سلة خاماتها تراجع 2.45 دولار ليستقر عند 114.62 دولار للبرميل فى تعاملات يوم أمس الخميس، مقابل 117.07 دولارا في اليوم السابق.
وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.
يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) اتفقوا يوم أمس في ختام اجتماعهم الوزاري الـ29 على زيادة الانتاج بنحو 648 الف برميل يوميا لشهري يوليو وأغسطس القادمين.
ومن المقرر أن يعقد تحالف "اوبك+" اجتماعه الوزاري القادم فى 30 يونيو الجاري.
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