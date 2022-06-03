وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.

يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) اتفقوا يوم أمس في ختام اجتماعهم الوزاري الـ29 على زيادة الانتاج بنحو 648 الف برميل يوميا لشهري يوليو وأغسطس القادمين.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "اوبك+" اجتماعه الوزاري القادم فى 30 يونيو الجاري.