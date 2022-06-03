اليوم السابع
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تحرير 6 محاضر لمطاعم ببنها لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية خلال حملة مكبرة

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:50 م
تحرير 6 محاضر لمطاعم ببنها لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية خلال حملة مكبرة جانب من الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية ببنها ومديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة للمرور على بعض المنشآت الغذائية بناحية بنها، للتأكد من وصول غذاء أمن وصحي للمواطنين، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، ومدير عام الطب الوقائي، حيث شملت الحملة التفتيش على المطاعم ومطابخها بمدينة بنها.

وأسفرت تلك الحملة عن سحب 8 عينات من الأغذية المختلفة لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما قامت بإعدام 20 كيلو جرام من المواد الغذائية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة، حيث تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات النظافة الصحية، كما تلاحظ أن بعض العاملين لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، كما تم تثقيف العاملين بالمنشآت على كيفية الاحتفاظ بالمواد الغذائية والحفاظ عليها.

 
 

الحملة على المطاعم ببنها
الحملة على المطاعم ببنها

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

خلال الحملة على المطاعم ببنها
خلال الحملة على المطاعم ببنها

 


 




 


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