تحرير 44 محضرا لأصحاب الأراضى الزراعية لعدم الالتزام بتوريد القمح فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول، والتعامل الفوري لإزالة أي شكوى قد تحدث أثناء عملية التوريد.



مشددا على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدورى على الاراضى المنزرعه بالقمح والتأكد من توريده.



ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.



وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية لمتابعة انتظام أعمال توريد القمح للشون والصوامع المختلفة والمراجعة مع كشوف الحصر والمرور الميداني للأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتأكد من توريدة من عدمة.



وأسفرت الحملات عن تحرير 44 محضرا للمزارعين المخالفين بمركزى حوش عيسى والمحمودية لعدم الإلتزام بتوريد القمح، وعدم قيام عدد من أصحاب الحيازات الزراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر بتوريد الكميات المحددة.













