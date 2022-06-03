اليوم السابع
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تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى اشتعال حريق بشقة سكنية بالبدرشين

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:29 م
تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى اشتعال حريق بشقة سكنية بالبدرشين الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بشقة سكنية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق بها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق

حريق شقة

حريق شقة بالبدرشين

امن الجيزة


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