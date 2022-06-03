وقال لوكاشينكو - في تصريحات صحفية بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) - "نحن على استعداد لمساعدة الأمريكيين بإمدادات أغذية الأطفال، يمكنك إبلاغ كل أمريكي عن ذلك عبر وسائل الإعلام"، موضحا أن بيلاروسيا لديها حليب جيد ومنتجات لحوم جيدة للأطفال، بالإضافة إلى أطعمة معلبة وتركيبات الحليب وغيرها.

وأضاف الرئيس ألكسندر لوكاشينكو "يمكننا بدء التسليم غدا إذا أرادوا ذلك"، مضيفا "أعتقد أنه سيكون من المناسب شحن المساعدات الإنسانية وبيع أغذية الأطفال البيلاروسية إلى الولايات المتحدة على أساس العقود التجارية وأعتقد أنهم ليسوا فقراء وسيكونون قادرين على شرائها".

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة ألبان كبرى، تفاقمت في شهر فبراير الماضي حيث أودت بحياة رضيعين، فقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى نقص حاد في عدة سلع من بينها ألبان الأطفال بالتزامن مع تراجع المعروض مع الكشف على ألبان فاسدة لإحدى الشركات الأمريكية التي تحتوي منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة.