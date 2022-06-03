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بولندا: سنحصل على مئات ملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبى لدعمنا أوكرانيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:28 ص
بولندا: سنحصل على مئات ملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبى لدعمنا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستحصل على مئات الملايين من اليوروهات من الاتحاد الأوروبي تعويضا للدعم البولندي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس: "سنحصل من الاتحاد الأوروبي على دعم متعلق بتسليم الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا".

وأضاف أن هناك أرصدة خاصة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، وهي تبلغ مئات الملايين من اليورو.

يذكر أن بولندا قدمت لأوكرانيا مئات الدبابات ومدافع آلية ومدافع هاون والذخيرة وقطع الغيار للطائرات وغيرها من الأسلحة والمعدات.


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