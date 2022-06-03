اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 06:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بوجدانوف يبحث مع سفير مصر بموسكو أوضاع الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:48 م
بوجدانوف يبحث مع سفير مصر بموسكو أوضاع الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية بوجدانوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي، إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم /الجمعة/ مع سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، نزيه النجاري، قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا وليبيا وفلسطين واليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف والنجاري تبادلا ،خلال اللقاء، وجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح البيان أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية المصرية.

 


بوجدانوف

السفير المصري في روسيا

الشرق الأوسط

روسيا

العلاقات المصرية الروسية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة