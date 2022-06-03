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بوتين: قرار أمريكا بطبع مزيد من الدولارات تسبب فى زيادة أسعار الغذاء عالميا

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:41 م
بوتين: قرار أمريكا بطبع مزيد من الدولارات تسبب فى زيادة أسعار الغذاء عالميا فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن قرار الولايات المتحدة بطبع الأوراق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع الحالي المتمثل بأزمة الغذاء العالمية تطور مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وأشار بوتين إلى أن أوروبا بالغت فى أهمية مصادر الطاقة البديلة، قائلا إن أزمة الغذاء فى العالم مرتبطة بسياسة أوروبا في مجال الطاقة.
 
وتابع "نرى محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في المشكلات بسوق الغذاء العالمية .. شركاؤنا ارتكبوا أخطاء كثيرة ويبحثون حاليا عن كبش فداء".
 
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرب في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن شحنات الحبوب توقفت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
 
وتابع الرئيس الأمريكي في كلمة بشأن تطور الوظائف في الولايات المتحدة "على مجلس الشيوخ التحرك للتخفيف عن العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار".
 
وأشار إلى أن أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب في المخازن وهي عالقة في المخازن بسبب الحرب الروسية.

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