بوتين: أوكرانيا قادرة على تصدير 5 ملايين طن من القمح و7 ملايين ذرة

أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك محاولات لإلقاء اللوم على روسيا بشأن أزمة الغذاء في العالم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضح بوتين أن أزمة الغذاء في العالم مرتبطة بسياسة أوروبا في مجال الطاقة، مضيفا أن قرار أمريكا بطبع نقود أدى لزيادة أسعار الغذاء عالميا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالحرب الأوكرانية، لافتا إلى أن الوضع سيزداد سوءا في العالم بسبب العقوبات على روسيا.

وتابع بوتين: التقارير التي تتحدث أننا نمنع صادرات أوكرانيا من الحبوب "خدعة"، مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على تصدير 5 ملايين طن من القمح و7 ملايين طن من الذرة، وقادرة على تصدير الحبوب من الموانئ الخاضعة لسيطرتها مثل أوديسا.

وواصل بوتين: مستعدون لضمان تصدير الحبوب من بحر آزوف، مضيفا أنه يمكن لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر رومانيا وبولندا وبيلاروسيا.

وشدد بوتين، على أنه يجب رفع العقوبات عن بيلاروسيا للسماح لها بتصدير الحبوب، مؤكدا أنه لا توجد مشاكل في تصدير الحبوب عبر موانئ أوكرانيا.