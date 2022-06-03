بمرور 100 يوما ..تعرف على 5 أشياء غيرتها حرب أوكرانيا فى العالم

فاطمة شوقى

مر 100 يوما على أول حرب واسعة النطاق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى 24 فبراير 2022، مع تداعيات كبيرة فقد جلبت الحرب معها أثارا غير متوقعة تردد صداها في جميع أنحاء العالم.

وهناك 5 أشياء غيرتها الحرب في العالم :



1. موجة ضخمة من اللاجئين

منذ الهجوم الروسي ، فر حوالي 6.8 مليون أوكراني من بلادهم ، إلى جانب ما لا يقل عن 7.7 مليون نازح داخلي آخر.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه بعد الفرار في البداية إلى البلدان المجاورة ، واصل 3 ملايين على الأقل رحلتهم ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبصرف النظر عن بولندا ، تستضيف ألمانيا وجمهورية التشيك حاليًا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين ، بحوالي 727000 و 348000 على التوالي.

وعاد ما يقرب من مليوني أوكراني إلى بلادهم منذ فرارهم من الحرب ، على الرغم من أن جزءًا من هذا الرقم يمكن أن يكون رحلة ذهابًا وإيابًا ، كما تشير وكالة الأمم المتحدة نفسها.

و أدى تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي إلى حشد الدعم لهم ، مع وضع أنظمة الاستقبال على المحك، فغالبًا ما يعتمد اللاجئون الذين يستقرون في بلد جديد على شبكة الأمان الاجتماعي لذلك البلد ، على الأقل لبعض الوقت.

2. أزمة الغذاء

من أكبر التداعيات التي خلقتها الحرب ،حيث أن أوكرانيا هي واحدة من أكبر "مخازن الحبوب" في العالم ، وتنتج الدولة الأوروبية حوالي نصف زيت عباد الشمس و 15٪ من الذرة و 10٪ من القمح في العالم ، وقد أدى الصراع إلى قطع هذه الصادرات ، وتستمر روسيا في منع الحبوب في الموانئ الأوكرانية من المرور على البحر الأسود.

تم الشعور بهذا الحصار بشكل خاص في البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب وزيت الطهي الأوكراني ،لكن التداعيات أوسع بكثير. يحذر البعض من أن الحرب ضد أوكرانيا ، إلى جانب الظروف الجوية القاسية بسبب تغير المناخ والصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء ، تخلق أزمة غذاء عالمية.

في مايو الماضي ، حذرت الأمم المتحدة من أن مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى "ارتفاع جديد" ، مضيفة أن عشرات الملايين من الناس قد يواجهون مجاعة طويلة بسبب الحرب.

اعتبارًا من مايو ، فرض حوالي 23 دولة قيودًا على تصدير المواد الغذائية ، مما يشير إلى تراجع الأمن الغذائي.

3. تهديد أمن الطاقة

حتى بداية الحرب ، كانت روسيا مصدرًا مهمًا للطاقة لبقية أوروبا، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم ، وثاني أكبر مورد للنفط الخام وثالث أكبر مصدر للفحم.

يذهب ثلاثة أرباع غازها وحوالي نصف نفطها الخام إلى أوروبا. في عام 2020 ، شكل النفط والغاز والفحم الروسي ربع استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

لكن بعد هجوم روسيا لأوكرانيا ، سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس: "لا يمكننا ببساطة الوثوق بمورد يهددنا".

بالفعل في مارس ، حددت المفوضية عزمها على الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030 ، وكذلك خططه لخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022.

يعد تعظيم تخزين الغاز أحد نقاط تلك الخطة، وعتبر استيراد الغاز الطبيعي المسال ، على سبيل المثال من الولايات المتحدة ، خيارًا مؤقتًا آخر، وفي غضون ذلك ، يتوقع بعض الخبراء نقصًا في الغاز واحتمال تقنين.

ويرى الكثيرون في الصراع فرصة للاتحاد الأوروبي ليس فقط لتحرير نفسه من الاعتماد على الطاقة الروسية ، ولكن أيضًا للوفاء بالتزام الكتلة لحماية المناخ من خلال تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة. ومع ذلك ، فإن السرعة التي يمكن بها إنجاز هذه المهام محدودة.

وتسبب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة غير الروسية في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

4. ارتفاع الأسعار والتضخم

أحدثت أزمة الغذاء والطاقة تغييراً كبيراً في حياة الكثير من الناس فقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص ارتفاعا هائلا. وصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، الذي يقيس التباين الشهري في أسعار سلة من المنتجات الغذائية الأساسية ، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس من هذا العام.

تضاعف معدل التضخم في جميع أنحاء العالم هذا العام ، منذ مارس 2021 ، وفقًا لمنظمة العمل الدولية. في منطقة اليورو ، بلغ التضخم 8.1٪ الشهر الماضي، وهو رقم قياسي.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يصيب التضخم البلدان ذات الدخل المنخفض بدرجة أكبر. في حين أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي (IMF) توقعت التضخم عند 5.7٪ للبلدان الصناعية ، فإن هذا الرقم للبلدان النامية هو 8.7٪.

كما لو أن ارتفاع التكاليف لم يكن كافياً ، يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار مرتفعة لسنوات قادمة.

5. استيقاظ الناتو

تركت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بصماتها على الجغرافيا السياسية، ويتوقع بعض الخبراء انقسامًا متجددًا إلى كتل جيوسياسية واقتصادية من الشرق والغرب ، مع روسيا والصين من جهة ، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى.

فقد تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الحرب العالمية الثانية عام 1949 ، وتضم الولايات المتحدة وكندا و 10 دول أوروبية، وكان الناتو ابن الحرب الباردة ، وأصبح بمثابة مظلة للديمقراطية والأسواق الحرة في أوروبا ، مع توسع كبير باتجاه الشرق في عام 2004.

وتعتبر المادة 5 مفتاح الناتو التي ترسي مبدأ الدفاع الجماعي: إذا تعرض أحد الأعضاء للهجوم ، فسيتم اعتبار ذلك هجومًا على الجميع ، وسيتعين على كل عضو الرد عسكريًا.

في حين أن ملف الناتو قد انخفض إلى النقطة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها "ميتة الدماغ" في عام 2019 ، فإن الحرب في أوكرانيا تضع أقوى تحالف عسكري في العالم في مركز الصدارة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن مشروع بوتين الإمبريالي لروسيا ، المحايد تقليديًا تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف.

ويعتبر فلاديمير بوتين الناتو تهديدًا لروسيا وحذر مرارًا وتكرارًا من العواقب إذا سمح الناتو لأوكرانيا بالانضمام. ويقول منتقدو التحالف إن توسعه شرقا يرقى إلى مستوى الاستفزاز.

ويقوم الناتو بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات ، على الرغم من أنه رفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد.

في الوقت الحالي ، يواصل الناتو عملية التوازن الدقيقة حتى لا يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.