بايدن يرد على مخاوف إيلون ماسك الاقتصادية: حظ سعيد فى رحلته للقمر

تجاهل الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الجمعة نظرة إيلون ماسك المتشائمة بشأن الاقتصاد، وتمنى لمؤسس تيسلا وسبيس إكس "الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب ما ورد كتب ماسك فى رسالة بريد إلكترونى إلى المديرين التنفيذيين فى تسلا أن لديه "شعورًا سيئًا للغاية" بشأن الاقتصاد وأن الشركة ستحتاج إلى خفض 10% من قوتها العاملة، وطلب من بايدن الرد على تعليقات ماسك بعد الإدلاء بتصريحات حول تقرير الوظائف لشهر مايو من ولاية ديلاوير.
وأشار بايدن إلى استثمارات جديدة فى السيارات الكهربائية من فورد ستخلق 6000 وظيفة نقابية جديدة ، بالإضافة إلى استثمارات من شركة كرايسلر فى السيارات الكهربائية وإنتل فى تطوير رقائق الكمبيوتر فى مصنع جديد.
قال بايدن: "لذلك، كما تعلم، أتمنى له الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، ورد ماسك عبر حسابه على تويتر: "شكرا سيدى الرئيس!"، رابطًا قصة عن اختيار ناسا لسبيس إكس لنقل الأمريكيين إلى القمر.
وبحسب الوكالة، كانت العلاقة بين ماسك والبيت الأبيض متوترة فى بعض الأحيان، فكثيرًا ما يروج البيت الأبيض للاستثمارات فى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، لكنه نادرًا ما يذكر تسلا، وهو أمر لاحظه ماسك.
أمضى بايدن ومساعدوه صباح يوم الجمعة فى نشر الأخبار السارة من تقرير الوظائف لشهر مايو، والذى أظهر أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة وأن معدل البطالة ثابت عند 3.6%.
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