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بايدن يرد على مخاوف إيلون ماسك الاقتصادية: حظ سعيد فى رحلته للقمر

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:53 م
بايدن يرد على مخاوف إيلون ماسك الاقتصادية: حظ سعيد فى رحلته للقمر جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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تجاهل الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الجمعة نظرة إيلون ماسك المتشائمة بشأن الاقتصاد، وتمنى ‏لمؤسس تيسلا وسبيس إكس "الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، وفقا لوكالة بلومبرج.‏

 

وبحسب ما ورد كتب ماسك فى رسالة بريد إلكترونى إلى المديرين التنفيذيين فى تسلا أن لديه "شعورًا ‏سيئًا للغاية" بشأن الاقتصاد وأن الشركة ستحتاج إلى خفض 10% من قوتها العاملة، وطلب من ‏بايدن الرد على تعليقات ماسك بعد الإدلاء بتصريحات حول تقرير الوظائف لشهر مايو من ولاية ‏ديلاوير.‏

 

وأشار بايدن إلى استثمارات جديدة فى السيارات الكهربائية من فورد ستخلق 6000 وظيفة نقابية جديدة ‏، بالإضافة إلى استثمارات من شركة كرايسلر فى السيارات الكهربائية وإنتل فى تطوير رقائق الكمبيوتر فى ‏مصنع جديد.‏

 

قال بايدن: "لذلك، كما تعلم، أتمنى له الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، ورد ماسك عبر حسابه على ‏تويتر: "شكرا سيدى الرئيس!"، رابطًا قصة عن اختيار ناسا لسبيس إكس لنقل الأمريكيين إلى القمر.‏

 

وبحسب الوكالة، كانت العلاقة بين ماسك والبيت الأبيض متوترة فى بعض الأحيان، فكثيرًا ما يروج البيت ‏الأبيض للاستثمارات فى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، لكنه نادرًا ما يذكر تسلا، وهو أمر لاحظه ‏ماسك.‏

 

أمضى بايدن ومساعدوه صباح يوم الجمعة فى نشر الأخبار السارة من تقرير الوظائف لشهر مايو، والذى ‏أظهر أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة وأن معدل البطالة ثابت عند 3.6%.‏

 


الولايات المتحدة

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ايلون ماسك

اقتصاد أمريكا

تسلا

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