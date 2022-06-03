بايدن يرد على مخاوف إيلون ماسك الاقتصادية: حظ سعيد فى رحلته للقمر

تجاهل الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الجمعة نظرة إيلون ماسك المتشائمة بشأن الاقتصاد، وتمنى ‏لمؤسس تيسلا وسبيس إكس "الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، وفقا لوكالة بلومبرج.‏

وبحسب ما ورد كتب ماسك فى رسالة بريد إلكترونى إلى المديرين التنفيذيين فى تسلا أن لديه "شعورًا ‏سيئًا للغاية" بشأن الاقتصاد وأن الشركة ستحتاج إلى خفض 10% من قوتها العاملة، وطلب من ‏بايدن الرد على تعليقات ماسك بعد الإدلاء بتصريحات حول تقرير الوظائف لشهر مايو من ولاية ‏ديلاوير.‏

وأشار بايدن إلى استثمارات جديدة فى السيارات الكهربائية من فورد ستخلق 6000 وظيفة نقابية جديدة ‏، بالإضافة إلى استثمارات من شركة كرايسلر فى السيارات الكهربائية وإنتل فى تطوير رقائق الكمبيوتر فى ‏مصنع جديد.‏

قال بايدن: "لذلك، كما تعلم، أتمنى له الكثير من الحظ فى رحلته إلى القمر"، ورد ماسك عبر حسابه على ‏تويتر: "شكرا سيدى الرئيس!"، رابطًا قصة عن اختيار ناسا لسبيس إكس لنقل الأمريكيين إلى القمر.‏

وبحسب الوكالة، كانت العلاقة بين ماسك والبيت الأبيض متوترة فى بعض الأحيان، فكثيرًا ما يروج البيت ‏الأبيض للاستثمارات فى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، لكنه نادرًا ما يذكر تسلا، وهو أمر لاحظه ‏ماسك.‏

أمضى بايدن ومساعدوه صباح يوم الجمعة فى نشر الأخبار السارة من تقرير الوظائف لشهر مايو، والذى ‏أظهر أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة وأن معدل البطالة ثابت عند 3.6%.‏