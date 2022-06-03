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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تتعامل جيدًا مع مشكلة التضخم، مدللًا على ذلك بتقرير وزارة العمل الجديد، الذي يُظهِر أن الاقتصاد الأمريكى أضاف وظائف بوتيرة قوية خلال شهر مايو الماضى.

وأقر بايدن في تصريحات -وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن مشكلة التضخم لا تزال تمثل مصدر قلق حقيقيًا للعائلات الأمريكية وعبئًا كبيرًا عليه.

وأردف أنه يرى "مستقبلًا من النمو المستقر والمطرد حتى نتمكن من خفض التضخم دون التضحية بجميع المكاسب التاريخية التي حققناها".

جاءت تعليقات بايدن في أعقاب صدور تقرير وزارة العمل الذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 390 ألف وظيفة في مايو، كما أظهر أن معدل البطالة ظل دون تغيير عند 3.6 في المئة.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن قرار الولايات المتحدة بطبع الأوراق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع الحالي المتمثل بأزمة الغذاء العالمية تطور مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن أوروبا بالغت فى أهمية مصادر الطاقة البديلة، قائلا إن أزمة الغذاء فى العالم مرتبطة بسياسة أوروبا في مجال الطاقة.

وتابع "نرى محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في المشكلات بسوق الغذاء العالمية .. شركاؤنا ارتكبوا أخطاء كثيرة ويبحثون حاليا عن كبش فداء".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرب في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن شحنات الحبوب توقفت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي في كلمة بشأن تطور الوظائف في الولايات المتحدة "على مجلس الشيوخ التحرك للتخفيف عن العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب في المخازن وهي عالقة في المخازن بسبب الحرب الروسية.