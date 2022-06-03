وحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الشئون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار ووزير التنمية الإجتماعية الأردني أيمن المفلح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية والوزير المفوض طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والدكتور خالد حنفي الأمين العام لإتحاد الغرف العربية ووزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي سالار عبدالساتر محمد والسفير اليمني عبدالله الدعيس والسفير التونسي بوراوي الإمام وعدد من الوزراء اللبنانيين ورؤساء إتحادات الغرف العربية وممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية.