انتشار عربات الآيس كريم بكورنيش الإسكندرية لمواجهة حر الصيف.. فيديو وصور

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجرى "اليوم السابع" لقاء مع أشهر بائع جيلاتي بكورنيش محافظة الإسكندرية والذي يشتهر بصوته عند عرض منتجاته، قائلا "الآيس كريم الطازج مانجا وحليب وشيكولاتة".



ويقول ياسر أبو محمد، أنه يعمل بائع آيس كريم منذ 25 سنة بكورنيش الإسكندرية من منطقة المنشية حتى محطة الرمل يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة بعد العصر ورغم ارتفاع أسعار الخامات لكن ما زلت أبيع بأسعار رخيصة.



وأضاف ياسرمحمد لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بشراء الخامات وتجهيزها في المنزل ويبدأ العمل بها من الساعة الخامسة صباحا وحتى نزلوه إلى طريق الكورنيش، لافتًا إلى أن الأسعار تبدأ من 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات، متابعا: "ومش بيقول لأي حد لا البيع بالرضا والحمد لله ربنا بيكرمني".



وأشار بائع الآيس كريم أن الوضع أصبح متغيرا عن زمان، فكان جيلاتي الشاطئ هو المسيطر قبل أن يكون هناك محلات كثيرة ومتنوعة تصنعها وبأسعار منافسة، لأن أكثر الزبائن لديه من الأطفال والعائلات والزائرين الذين يتمتعون بالتنزه على كورنيش الإسكندرية.











