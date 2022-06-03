اليوم السابع: نهر الذهب الأصفر يتدفق ومشروعات الصوامع تؤمن المخزون

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المحافظات تواصل استقبال القمح.. نهر الذهب الأصفر يتدفق ومشروعات الصوامع تؤمن المخزون.. رئيس الوزراء: مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح منذ تولى الرئيس السيسى
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