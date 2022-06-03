اليوم.. آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين بالمرحلة 2 للانتخابات العمالية وممثلي الشركات

يتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التى تسلمت نتائج انتخاباتها فى هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلى ، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها ، ثم إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوى العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها ، وكذلك للتصنيف النقابى إذا كانت منضمة إلى النقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابى بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

ويكون التشكيل فى هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطة فيها : من 7 إلى 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلى 13 عضوا من 5000 إلى 10 آلاف عضو، من 9 إلى 15 عضوا من 10 آلاف إلى 15 آلاف ، 15 إلى 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إيداع الأوراق يتم بالنسبة لـ 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.