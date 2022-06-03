اليوبيل البلاتينى للملكة.. صيحات استهجان ضد بوريس جونسون وزوجته فى صلاة الشكر

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وزوجته كارى لصيحات استهجان من الجماهير التى احتشدت خارج كاتدرائية سان بول، وذلك لدى وصولهما للمشاركة فى صلاة شكر الملكة.

وكان بوريس وكارى جونسون يصعدان الدرج نحو باب الكاتدرائية عندما سمع صيحات الاستهجان. وكان جونسون، مرتديا بدلة يضع يده بد زوجته التى ارتدت فستان أحمر. ولم يصدر أيا منهما رد فعل تجاه صيحات الاستهجان الخفيفة، وبدلا من ذلك استمروا فىا لذهاب إلى الكاتدرائية لأخذ مقاعدهم.

وبعد حوالى 15 دقيقة، تلقت عائلة ساكس، الأمير هارى وزوجته ميجان وابنائهما، هتافات صاخبة عند دخولهم الكاتدرائية.

وتوافد أعضاء العائلة الملكية البريطانية للمشاركة فى صلاة شكر بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتينى لتولى الملكة إليزابيث عرش بريطانيا. وتغيب الملكة البالغة من العمر 96 عاما عن الصلاة بعد شعورها بعدم ارتياح فى أعقاب مشاركتها فى الاحتفالات أمس، كما يغيب عن الاحتفالات ايضا الأمير أندرو لإصابته بفيروس كورونا.

وتشهد احتفالات اليوم أول ظهور للأمير هارى وزوجته مع باقى أفراد العائلة الملكية، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها الزوجان محاطات بأفراد الأسرة بعد إعلانهما تخليهما عن اداء واجباتهما الملكية فى عام 2020.