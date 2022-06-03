المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يواصل فعالياته لقرى حياة كريمة بأسوان.. صور

استكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم فعاليات جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف والثقافة.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهذه الجهود الهادفة والبناءة والتى تستهدف تحقيق أهداف ومحاور هذا المشروع الحيوى المتمثلة فى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكنيها فى كافة المجالات الحياتية ولاسيما المرأة المعيلة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لتوسيع دائرة الإستفادة من هذا المشروع القومى الحيوى ليصل إلى كل القرى والنجوع، مضيفة أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية المجانية.

وأضافت، أنه تم تنفيذ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بعنوان " جلسات الدوار " داخل قرى النجاجرة بكوم أمبو ، والأمال والسيالة وقرشة بنصر النوبة ، والحمام بإدفو حيث إستهدفت نحو 4 ألاف سيدة وفتاة ورجل وطفل ، وتضمنت تقديم عروض فنية وثقافية تناولت عرض الرسائل الأساسية للمشروع بأسلوب مبسط وترفيهى بواسطة العرائس المتحركة والأراجوز لتشكل بذلك حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، بجانب عرض فقرات غنائية وشعرية وورش لرسم وتلوين والرسم على الوشوش للأطفال.

وتابعت، بأنه تم أيضاً عقد إجتماعات ولقاءات توعوية داخل قرى الرمادى قبلى وبحرى والرديسية والبحيرة والطوناب والحجز بحرى والشراونة بإدفو ، بجانب عدد من قرى كوم أمبو وذلك وسط حضور القيادات التنفيذية حيث دار النقاش حول موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية.