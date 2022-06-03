وأكدت الخارجية الكويتية ،في بيان لها مساء اليوم /الجمعة/، أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسى الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية، مشيرةً إلى أن الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته.