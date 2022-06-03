الكافيار البلدى بـ900 جنيه وينافس الألمانى والنرويجى بأسواق الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من داخل أقدم محلات الفسيخ بمحافظة الإسكندرية، والذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 125 سنة في تجارة الأسماك المملحة بجميع أنواعها، وذلك لمعرفة الأسعار وطرق التخليل ومنها الكافيار البطارخ المصرى والمستورد.



ويقول أحمد الشيخ صاحب محل أسماك بسوق الحقانية أقدم الأسواق بوسط مدينة الإسكندرية، إن البطارخ والكافيار أسعارها تختلف على حسب النوع والمنشآت والتصنيع ومنها البطارخ البلدي التي تستخرج من باطن سمك البوري في شهر ديسمبر، ويجرى اختيار الأسماك على حسب الحجم، حيث تشهد خلال موسم بيض السمك إقبالا شديدا.





وأضاف أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن تناول البطارخ يمثل عشقا خاصا عند عدد من الرجال ويقبل عليها الأشخاص الذين يعلمون قيمتها الغذائية، وهناك أنواعا مختلفة من الكافيار منها البلدي والخرز الألماني والروسي والنرويجي المعجون الذي يستخدم دائما في السندويتشات بشكل عام، وكل من هذه الأنواع لها مذاق وطعم مختلف.



وأشار إلى أن هناك مثلا منتشرا "تاكل كافيار مش هتحتار"، وأن أسعار البطارخ كافيار البلدي بـ900 جنيه ويكون بشكله الطبيعي، وهناك الكافيار الألماني معلبات 120 جنيها والنرويجي المعجون 80 جنيها، وبطارخ الرنجة 240 جنيها والرنجة المخلية بـ120 جنيها، وهناك أحجام بأسعار مختلفة على حسب الطلب.



ووأضح الشيخ، أن الفسيخ يعتبر من أكثر الأكلات الشهيرة التي يقدم المصريون على تناولها خلال شم النسيم وعلى مدار السنة، وهو من السميات ويجب اتباع عدة نصائح لشراء الفسيخ لمعرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والسليم، حيث يجب شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوقة لها اسمها وتاريخ من الثقة، وأن تكون سمكة الفسيخ لونها وردي وإن كانت لونها أحمر يكون ملحها كتير، أما التى لونها أبيض فيكون ملحها خفيفا، ولكن يجب الابتعاد بشكل نهائي عن السمكة التي عند فتحها وقت الشراء يكون اللون الأسود أو بها نسبة أزرق فهى تعبر سمكة غير سليمة وممنوع شرائها.



















