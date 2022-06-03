العائلة الملكية البريطانية وكبار الشخصيات يشاركون بقداس الشكر فى غياب الملكة

ريم عبد الحميد

شارك أفراد الأسرة الملكية البريطانية وكبار الشخصيات فى المملكة المتحدة فى قداس الشكر الذى أقيم فى إطار الاحتفالات باليوبيل البلاتينى لتولى الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، فيما غابت الملكة نفسها على "الصلاة" حيث أعلن قصر باكنجهام عن شعورها ببعض التعب بعد مشاركتها فى أول أيام الاحتفالات أمس الخميس، وظهورها فى شرفة القصر الملكى مع باقى أفراد العائلة.



كيت مدلتون

ورصدت صحيفة التليجراف البريطانية بالصورة توافد أفراد الأسرة الملكية وكبار الشخصيات فى بريطانيا من بينهم رئيس الوزراء الحالى بوريس جونسون وزوجته كارى ورؤساء الحكومة السابقين تونى بلير وجوردون براون وزعيم حزب العمال الحالى كير ستارمر ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، و400 من ضيوف الشرف بينهم العاملين فى الرعاية الصحية الوطنية. ومن أفراد العائلة الملكية تواجد أبناء الملكة الأميرة أن والأمير إدوارد والأمير تشارلز، وحفيدها الامير ويليام وزوجته كيت مدلتون، وزارا تندال، الحفيدة الأكبر للملكة إليزابيث. بينما يغيب عن المشاركة فى الاحتفالات الأمير أندرو لإصابته بفيروس كورونا.



المملكة المتحدة

وتشهد احتفالات اليوم أول ظهور للأمير هارى وزوجته مع باقى أفراد العائلة الملكية، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها الزوجان محاطات بأفراد الأسرة بعد إعلانهما تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية فى عام 2020.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، قد التقت بابنة حفيدها الأمير هاري، وذلك للمرة الأولى، خلال زيارة يجريها دوق ودوقة ساسكس إلى لندن مع طفليهما للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.



كبار الشخصيات يحضرون احتفالات قداس الشكر

ووفقا لأوميد سكوبي، المؤلف المشارك لسيرة دوق ودوقة ساسكس "العثور على الحرية"، قدم الزوجان طفلتهما إلى الملكة يوم أمس الخميس، وذلك قبيل عيد ميلاد ليليبت الأول يوم غد السبت.