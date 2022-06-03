الشباب والرياضة بالإسكندرية تستعد للاحتفال باليوم العالمي الدراجات الهوائية

الإسكندرية -فريق المحافظات

اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بمديري الإدارات الفنية بديوان عام المديرية، لبحث ومناقشة العديد من المشروعات والأنشطة المنفذة خلال الفترة القادمة وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات خلال المرحلة المقبلة منها مهرجان الاحتفال باليوم العالمي الدراجات الهوائية وختام اللقاء التنافسي للمشروع القومي الموهبة و البطل الأولمبي المنفذ بالمدينة الشبابية بأبي قير الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة يوم 6/5 والمقرر إقامته بمركز شباب الشلالات وكذا الأنشطة المنفذة بالإدارات وفروع الشباب.

واستعرضت وكيل الشباب والرياضة بحث آليات جذب النشء والشباب وسبل تطوير العمل داخل ديوان المديرية بين الإدارات الداخلية والفرعية ومراكز الشباب، وذلك لرفع كفاءة أداء المنظومة وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين ورعاية الموهوبين رياضيا داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، مع العمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.