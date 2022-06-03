السيطرة على الأمراض بنيويورك: عدوى جدرى القرود تنتقل بالاتصال الجنسى بين المثليين

كتب محمد جمال

كشف مركز السيطرة على الأمراض عن أن رجلين أصبحا في النهاية أول حالتين من حالات جدري القرود في أمريكا قد سعيا للحصول على علاج للطفح الجلدي عدة مرات قبل أن يختبرهم الأطباء أخيرًا بحثًا عن الفيروس في منتصف مايو، بعد أن بدأ تفشي المرض في أوروبا، ويحدد تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الجمعة جدولًا زمنيًا لكيفية إغفال الأطباء المحليين لهذه الحالات المبكرة في البداية، والفجوة بين المرضى الذين لاحظوا الأعراض وأخبرهم أخيرًا أنهم مصابون.

وأصيب المريض الأول، في بوسطن، ماساتشوستس، بطفح جلدى حول فتحة الشرج والأعضاء التناسلية لأول مرة في 4 مايو ، قبل أيام من ظهور حالات الفيروس لأول مرة في جميع أنحاء أوروبا.

ولم يتم اختباره للكشف عن جدري القرود حتى تم نقله إلى المستشفى بسبب الألم الشديد.

وعانى رجل من مدينة نيويورك من طفح جلدي في 4 مايو أيضًا.

اعتقد الأطباء أنها عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI) ، ولم يفكروا في الفيروس النادر حتى تم الإعلان عن الحالة في ماساتشوستس.

تقرير مركز السيطرة على الأمراض الذي نشر يوم الجمعة ينظر في أحدث البيانات حتى 31 مايو.

ويشمل 17 حالة مؤكدة من الفيروس ، مع 16 من الرجال الذين مارسوا الجنس مع آخرين.

وقال المسؤولون خلال إيجاز يوم الجمعة إنهم أكدوا الآن 20 حالة في أمريكا، وأكثر من 700 في جميع أنحاء العالم، كما لم تكن هناك وفيات بسبب الفيروس المرتبط بهذا الفاشية.

وجميع المرضى الأمريكيين إما في حالة تعافي أو تعافوا تمامًا.

ويُطلب من المرضى المصابين بالفيروس البقاء معزولين حتى تتساقط قشورهم من الآفة ويتم استبدالهم بجلد جديد.

والحالة الشاذة التي لا تخص رجلًا مثليًا أو ثنائي الجنس تأتي من منطقة فرجينيا الشمالية ، حيث أكد المسؤولون حالة امرأة سافرت مؤخرًا إلى الخارج.

وتم العثور على سلالتين مختلفتين في الولايات المتحدة ، حيث تتطابق الغالبية العظمى من الحالات مع نفس السلالة التي تم العثور عليها في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة.