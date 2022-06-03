اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 02:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:24 ص
السعودية ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن اليمن - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت السعودية بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية، في بيان "ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقا لبنود الاتفاق الأساسي، وأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني".


اخبار اليمن

اليمن

هانس غروندبرغ

السعودية

اخبار السعودية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة