وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم - أن أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهاديء بدأت بإجراء تدريبات في منطقة بحرية بعيدة.

وأوضحت أن التدريبات ستجرى في الفترة من 3 إلى 10 يونيو الجاري، بالمحيط الهاديء تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال سيرجي أفاكيانتس.. لافتا إلى أنه من ضمن السفن المشاركة في التدريبات سفينة قيادة "مارشال كريلوف" وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وسفن وفرقاطات كبيرة مضادة للغواصات وسفن صغيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وزوارق صواريخ وسفن إسناد.