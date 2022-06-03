قالت وزارة الخارجية الروسية إن عددا من دول الاتحاد الأوروبى زادت من شراء الغاز الروسى، مؤكدة أن حسابات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الغاز الروسي "وهم"، مشيرة إلى أنه لا بديل أمامكم عن موارد طاقتنا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

يذكرأن، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن حجم الدمار في أوكرانيا بعد مائة يوم من العملية الروسية "يستعصي على الفهم".

وأضاف مارديني -في بيان اليوم الجمعة في جنيف- إن آلاف الأوكرانيين يعيشون معاناة عدم معرفة مصير أحبائهم، بمن فيهم أقارب أسرى الحرب. وشدد على أنه يجب على أطراف النزاع بموجب اتفاقية جنيف الثالثة السماح بزيارة جميع أسرى الحرب أينما كانوا محتجزين، مشيرا إلى أن فرق اللجنة تمكنت من زيارة بعض أسرى الحرب.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع البريطانية بالتزامن مع مرور 100 يوم على الحرب الروسية فى أوكرانيا على أن موسكو ‏فشلت فى تحقيق الأهداف الأولية لها هناك والمتمثلة فى السيطرة على كييف والإطاحة بالحكومة ‏الأوكرانية، لكنها تحقق الآن "نجاحًا تكتيكيًا" فى إقليم دونباس شرقى البلاد.‏

وقالت الوزارة فى تحديث استخباراتى على تويتر أنه "قياسًا على الخطة الأصلية، فإنه لم يتحقق أى من ‏الأهداف الاستراتيجية" لتلك الخطة.‏

ووفقا لشبكة بى بى سى، أقر التحديث بتحقيق روسيا لما وصفه بالنجاح التكتيكى فى إقليم دونباس، ‏حيث باتت تسيطر على 90% من منطقة لوجانسك- وهى جزء أساسى من الإقليم- لكنه قال إن ‏ذلك جاء "بتكلفة باهظة".‏

وبحسب الوزارة، فإن من المتوقع أن يكمل بوتين سيطرته على المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.‏

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عشية ذكرى مرور 100 يوم على الحرب، إن ما يصل إلى ‏‏100 جندى من جنوده يقتلون يوميًا خلال مقاومتهم للتقدم الروسى من أجل السيطرة على المناطق ‏الشرقية من البلاد.‏

وعلى الأرض، تواصل القوات الروسية محاولتها لإحكام سيطرتها على الشرق- وبخاصة مدينة ‏‏"سيفيرودونيتسك"- حيث تحاول كسر آخر الدفاعات الأوكرانية هناك.‏

وقال زيلينسكى، فى خطاب عبر الفيديو امام برلمان لوكسمبورج، إن روسيا تحتل الآن خمس ‏مساحة أوكرانيا، وقال فى خطاب آخر ألقاه من خلال تقنية الفيديو فى منتدى عقد فى سلوفاكيا، إن قيام ‏الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة من شأنه أن يقلب نتيجة الحرب فى صالح أوكرانيا.‏

يأتى ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما قيمته 700 مليون دولار من ‏المساعدات العسكرية، من بينها أنظمة صاروخية متطورة.‏