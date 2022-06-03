اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 02:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحبس والغرامة والغلق عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية دون تصريح

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:30 ص
الحبس والغرامة والغلق عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية دون تصريح مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
 
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
 
 ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
 
 والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
 
 

 


المحال العامه

عقوبات

حبس

تغيير النشاط


الموضوعات المتعلقة

قانون المحال العامة يسهم فى دمج الاقتصاد الموازى بالمنظومة الرسمية للدولة.. يتضمن حزمة من التيسيرات والتسهيلات وإجراءات مبسطة للتقنين.. وفض التشابكات بين الجهات المختلفة مع توحيد جهة إصدار الترخيص

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:00 ص

الحكومة تتعهد بإبلاغ محلية النواب بموعد تطبيق قانون المحال العامة خلال 10 أيام

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:17 م

"محلية النواب" تفتح ملف تأخر تطبيق قانون المحال العامة.. والتنمية المحلية توضح

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:50 م

قانون المحال العامة يحدد تعريفا جامعا لمصطلح المحل العام وأنشطته.. تعرف عليه

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة