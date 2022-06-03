"الجارديان": بريطانيا تستقبل عددا أقل من الأوكرانيين عن معظم دول أوروبا

أ ش أ

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة استقبلت عددا أقل من اللاجئين الأوكرانيين للفرد الواحد من جميع الدول الأوروبية الـ 28 باستثناء دولة واحدة.

وبحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو 7 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى منذ الهجمات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه بحسب التقديرات، فإنه اعتبارا من 29 مايو الماضي بلغ عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة 65 ألفا و700 شخص أي ما يعادل حوالي 10 لاجئين لكل 10 آلاف من السكان، فيما وصل 720 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها نفس حجم سكان المملكة المتحدة في 11 مايو الماضي؛ حيث تشغل أيضا نسبة اللاجئين هناك 87 لكل 10 آلاف من السكان.

وعن فرنسا التي يعادل نصيب الفرد رقم المملكة المتحدة تقريبا ففي 25 مايو الماضي، وصل نحو 57 ألفا و500 شخص أي نحو 9 لاجئين لكل 10 آلاف من نسبة أعداد السكان.

وقبلت بعض البلدان الأصغر بكثير من حيث عدد السكان؛ بما في ذلك النمسا وجمهورية التشيك وبلغاريا، عددا أكبر من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة والنسبية وفقا لحكوماتها.

ففي بلغاريا على سبيل المثال، كانت الوجهة الأولية لأكثر من 290 ألف شخص فروا من أوكرانيا أي ما يعادل 423 لكل 10 آلاف نسمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مخططات تأشيرة المملكة المتحدة تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب التأخيرات الطويلة التي عانى منها العديد من المتقدمين؛ حيث اختارت مئات العائلات الأوكرانية سحب طلباتها للمجيء إلى المملكة المتحدة بسبب هذه التأخيرات.

وأضافت (الجارديان) أن أداء المملكة المتحدة في استضافة اللاجئين الأوكرانيين ضعيف مقارنة بالدول التي تنشر فقط عدد طلبات الحماية أو اللجوء، حيث تلقت الدنمارك وفنلندا ما يقرب من ضعف عدد الطلبات التي تلقتها خطط تأشيرة المملكة المتحدة للفرد الواحد.