الثانى مكرر على إعدادية الدقهلية يحصل على المركز الثالث عالميا بمسابقة UC Mass بالهند

الدقهلية - مرام محمد

عبر الطالب محمد إبراهيم بدير سالم، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى إدارة بلقاس التعليمية، والثاني مكرر على مستوى محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية بمجموع 279,5.

وفي هذا الصدد قال الطالب محمد إبراهيم صاحب الـ15 والمقيد بمدرسة بلقاس المتميزة للغات لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد وفخور بما حققه من تفوق ونجاح في الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع ما حققه من نجاح كونه يحقق المركز الأول دوما على مستوى مدرسته على مدار سنوات دراسته.

وتابع أنه نجح في أن يتوج ضمن الأوائل باجتهاده وإصراره وطموحه، وبتشجيع ودعم أسرته ومعلميه الدائم له، مؤكدا على أن طموحه في التفرد والتميز كان دافعه نحو الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، وممارسة رياضات الكاراتيه والسباحة ورفع الأثقال، فضلا عن مشاركته في العديد من المسابقات التعليمية على مستوى دولة المملكة العربية السعودية فترة إقامته فيها، والتي توج خلالها عالميا بحصوله على المركز الثالث في مسابقة UC Mass بالهند.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قد أعلنت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021م، بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.

وأوضح على عبد الرؤوف وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، و3081 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الإعدادية المهنية، نجح منهم 2430 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 80٪.



محمد-الثانى-مكرر-على-إعدادية-الدقهلية-مع-أسرته



محمد-الثانى-مكرر-على-إعدادية-الدقهلية



محمد-والأسرة