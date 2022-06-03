التعليم فى أمريكا اللاتينية يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب إغلاق كورونا

فاطمة شوقى

يواجه التعليم في أمريكا اللاتينية أزمة غير مسبوقة بسبب حالة إغلاق المدارس الذى فرضه وباء كورونا مما أدى إلى تأخير الأطفال الذين عادوا إلى المدارس بعد الاغلاق بين عام و1.8 عام ، وفقا للبنك الدولى الذى دق ناقوس الخطر بالاشتراك مع اليونيسيف واليونيسكو، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

وانضم رؤساء تشيلي، جابرييل بوريك، وهندوراس، زيومارا كاسترو، والأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، والإكوادور، جييرمو لاسو ، إلى المبادرة التي تم الترويج لها.

وقال كارلوس فيليبي جاراميلو ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون اللاتينية ، إن الأزمة التعليمية في المنطقة "غير مسبوقة" و "إذا لم نتحرك الآن ، فسيكون" جيل كامل "أقل إنتاجية في المستقبل وستكون لديه فرص أقل للتقدم. أمريكا ومنطقة البحر الكاريبي خلال هذا المنتدى الافتراضي لاستعادة التعليم.

وأضاف: "وفقًا لتقديراتنا ، يمكن لطلاب اليوم أن يشهدوا انخفاضًا في أرباحهم طوال حياتهم بنسبة تصل إلى 12٪".

وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واحدة من أطول حالات إغلاق المدارس في العالم ولا يزال هناك طلاب لم يعودوا إلى الفصول الدراسية.

وقبل الوباء ، كانت المنطقة تعاني بالفعل من أزمة تعليمية وكان ثلث الطلاب فقط لديهم الحد الأدنى من المهارات في نهاية المرحلة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حوالي 10.5 مليون خارج المدرسة.

ومما زاد الطين بلة بسبب الوباء ، لا سيما بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى التعليم عن بعد.

قالت كارين فارفان ، المعلمة الإكوادورية ، في شريط فيديو تم بثه خلال المنتدى: "قابلت أطفالًا نسوا جدول الضرب بالفعل وهم يعلمون أنهم تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا".

وقال إيتالو دوترا ، مستشار اليونيسف الإقليمي للتعليم: "خسر جيل كامل قدراً هائلاً من ساعات التعلم" ، لذلك "نحن في حالة طوارئ".

لمنع حدوث كارثة بين الأجيال ، يدعو المنتدى الحكومات إلى جعل التعافي التعليمي عاجلاً وضمان عودة جميع الطلاب إلى الفصول الدراسية.

ودعا الرئيس التشيلي إلى "عدم الاستمرار في منطق الاختبارات المعيارية بشأن العلم بأنه في نهاية اليوم لا يخدم الأولاد والبنات"، وقال: "ما نريده اليوم هو أن نعيش معًا مرة أخرى ، وأن نلتقي مرة أخرى ، ونتولى مسؤولية الفجوة التعليمية الهائلة".

وقدر نظيره الهندوراسي أن "الحق في التعليم قد تقلص بسبب تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة".

وأكد الرئيس الارجنتينيى ،ألبرتو فرنانديز أن المجتمعات الأكثر ثراءً ليست تلك التي تمتلك النفط أو الغاز أو الذهب ، ولكنها "تلك التي تمكنت من تطوير المعرفة" للمستقبل.

ودعا الرئيس الإكوادوري ، من جهته ، "كل الفاعلين في المجتمع المدني والقطاع العام على المستويين الوطني والدولي" إلى "إعطاء أكتافهم للتعليم".