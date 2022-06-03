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التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للإدارات والمدارس الأحد

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:00 ص
التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للإدارات والمدارس الأحد طالبات بالثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 السبت إلكترونيا على موقع الوزارة على أن تسلم إلى الإدارات التعليمية صباح الأحد من مقار الكنترولات، موضحة أنه يستطيع الطالب معرفة رقم جلوسه واللجنة التى سيؤدى فيها الامتحان بشكل إلكترونى.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات


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