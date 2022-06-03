التعليم: أسئلة امتحان الثانوية العامة 2022 موحدة ومختلفة فى الترتيب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تعقد ورقيا فى المدارس بأسئلة موحدة على مستوى الجمهورية، باختلاف ترتيب الجزئيات فى نماذج أربعة، موضحة أن ترتيب الأسئلة سيكون مختلف من نموذج لأخر كوسيلة لتقليل فرص ومحاولات الغش، لافتة إلى أنه على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات والمراجعة بشكل يخدم الأسئلة التى تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.