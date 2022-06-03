التحريات تكشف ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في مشاجرة نشبت بين عدد من أصحاب المحلات في منطقة فيصل بالطالبية، وتبين أن إلقاء المياه في الشارع، أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، مما نتج عنه إصابة المجني عليهما.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بمكان الوقعة، وتم تحديد هوية المتشاجرين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الأشخاص بمنطقة فيصل في الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة فيصل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص وأصحاب المحلات، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكدمات، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.