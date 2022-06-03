البيت الأبيض: لقاحات كورونا متاحة للأطفال دون الخامسة بحلول أواخر يونيو

كتب محمد جمال

قال البيت الأبيض إن لقاح كورونا للأطفال دون سن الخامسة من المتوقع أن يصبح متاحًا فى الأسابيع القليلة المقبلة، وشارك منسق الاستجابة لفيروس كورونا فى ادارة الرئيس جو بايدن، الدكتور أشيش جها، في إيجاز جدول زمني تقديري عندما يمكن منح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات فى جميع أنحاء البلاد الوصول إلى أول جرعة COVID-19.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال إنه يمكن إعطاء اللقاحات في وقت مبكر من 21 يونيو، ويمكن للصيدليات ومراكز صحة المجتمع أن تبدأ في طلبها من إدارة بايدن يوم الجمعة.

وقال جها: 'نتوقع أن يبدأ التطعيم بشكل جدى فى وقت مبكر من 21 يونيو ويستمر حقًا طوال هذا الأسبوع'.

وحذر جها أيضًا من أن إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ستحتاج أولاً إلى الموافقة على استخدام اللقاح ، حسبما ذكرت CNBC، ولن يتم إرسال أي جرعات حتى وصول إدارة الغذاء والدواء.

ونقلت الصحيفة الامريكية عن الدكتور جها قوله: “أريد أن أكون واضحًا للغاية أنني لست هنا للحكم المسبق على نتيجة العملية، لكن الإدارة تعمل جاهدة على تخطيط جميع أنواع السيناريوهات على أساس النتيجة مهما كانت”.

وأفادت NPR بأن الإدارة من المقرر أن تلتقي بإدارة الشؤون الخارجية الأمريكية في اجتماع استشاري في 15 يونيو. إذا سارت الأمور على ما يرام ، يمكن أن تبدأ شحنات أول 10 ملايين جرعة في الوصول إلى مكاتب الأطباء بمجرد نهاية الأسبوع التالي.

وقال جها إن إدارات الصحة المحلية وأطباء الأطفال وأطباء الأسرة يعملون عن كثب مع الإدارة ، وطالبوا الولايات بتوزيع دفعة أولية من الجرعات على المرضى الصغار الأكثر ضعفاً في مستشفيات الأطفال والمواقع في الأحياء الأكثر تضرراً من الوباء.

وأضاف جها إن أي والد يريد تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر ، أو طفل صغير أو طفل أصغر من 5 سنوات ، من المحتمل أن يفعل ذلك في غضون أسابيع بعد توفر اللقاحات، حسبما ذكرت NPR.