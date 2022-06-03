الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
وتابع البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
وأضاف: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة