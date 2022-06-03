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الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:42 م
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد علوى

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.
 
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
 
وتابع البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن "سبيربنك" والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان".
 
وأضاف: "العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر".
 
 

 


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