الإنتربول يحذر من "اقتصاد الأسلحة الخفى".. ويطالب بتعقب الدعم المرسل لكييف

أصدر رئيس الانتربول تحذيرا من الأسلحة التى ترسلها الدول الغربية والولايات المتحدة لأوكرانيا فى ‏محاولة لدعم الجيش الأوكرانى أمام الروسى سينتهى بها الحال فى أيدى الأشخاص الخطأ، وفقا لصحيفة ‏الجارديان.‏

قال يورجن ستوك رئيس الإنتربول إن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بعد الحرب الروسية التى بدأت فى ‏فبراير سينتهى بها المطاف إلى الاقتصاد العالمى الخفى للأسلحة وأيدى المجرمين.‏

وقال يورجن ستوك أنه بمجرد انتهاء الصراع، سوف تغرق السوق الدولية موجة من الأسلحة النارية ‏والأسلحة الثقيلة، وحث الدول الأعضاء فى الإنتربول، وخاصة تلك التى تزود الأسلحة، على التعاون فى ‏تعقب الأسلحة.‏

وقال ستوك: "بمجرد أن تصمت المدافع (فى أوكرانيا)، ستأتى الأسلحة غير المشروعة. نحن نعرف هذا ‏من العديد من مسارح الصراع الأخرى".‏

وقال ستوك إن "الجماعات الإجرامية تسعى لاستغلال هذه الفوضى وتوفر الأسلحة، حتى تلك التى ‏يستخدمها الجيش بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة. وستكون متاحة فى السوق السوداء"، وأضاف أن ‏الإنتربول حثت الأعضاء على استخدام قاعدة بياناتها للمساعدة فى "تعقب " الأسلحة.‏

أرسل الحلفاء الغربيين لأوكرانيا شحنات من الأسلحة العسكرية المتطورة منذ بدء الحرب قبل أكثر من ‏ثلاثة أشهر، ويوم الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بأنظمة ‏صاروخية وذخائر متطورة.‏

ووفقا للتقرير، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان فى عام 2021، بعد 20 عامًا من الحرب، ‏تركت كميات هائلة من المعدات العسكرية المتطورة للغاية فى غالبها، والتى سقطت فى أيدى طالبان.‏