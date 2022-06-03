الأمين العام للناتو: أوكرانيا قد تواجه حرب استنزاف طويلة مع روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

حذر الأمين العام للناتو جينس ستولتنبيرج، من أن أوكرانيا ربما تواجه حرب استنزاف طويلة من روسيا، مشيرا إلى أن حلفاء كييف بحاجة لإيجاد طريقة لجعل دعمهم مستدام على المدى الطويل.

وأضاف قائد الناتو فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، بأن الحلف ينبغى أن يدعم جهود أوكرانيا لتحقيق نتيجة فى ميدان المعركة تؤدى فى النهاية إلى إنهاء تفاوضى للصراع، إلا أنه قال إن القتال يمكن أن يتحول بسهولة إلى صراع دون حل، مع عدم وجود أى طرف راغب فى تقديم التنازلات اللازمة لأى اتفاق.

لكن ستولتنبيرج استبعد فكرة أن دعم الناتو قد يقلل رغبة كييف فى التوصل إلى حل دبلوماسى، وقال إن القلق من أننا ندعم بطريقة أكثر من اللازم أمر خاطئ تماما.

وكان أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين قد كشف عن قيام قراصنة الجيش الأمريكى بإجراء عملية هجومية لدعم أوكرانيا، بحسب ما قال قائد القيادة السيبرانية الأمريكية.

وقى مقابلة مع سكاى نيوز، قال الجنرال بول ناكاسون إن القيادة السيبرانية قد أجرت عملية هجومية ودفاعية ومعلوماتية ردا على الغزو الروسى، ووصف الأمر بأنه قانونى لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة عى القوى السيبرانية الكبرى، وفقا لتقرير صدر العام الماضى من قبل المعهد الدولى للدراسات لإستراتيجية. وصنف المركز البحثى البريطانيى وحدات روسيا الإلكترونية، وهى مركزية وتخضع للسيطرة الشخصية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى المركز الثانى.