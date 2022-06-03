اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمين العام للناتو: أوكرانيا قد تواجه حرب استنزاف طويلة مع روسيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:54 ص
الأمين العام للناتو: أوكرانيا قد تواجه حرب استنزاف طويلة مع روسيا الأزمة الأوكرانية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر الأمين العام للناتو جينس ستولتنبيرج، من أن أوكرانيا ربما تواجه حرب استنزاف طويلة من روسيا، مشيرا إلى أن حلفاء كييف بحاجة لإيجاد طريقة لجعل دعمهم مستدام على المدى الطويل.
 
وأضاف قائد الناتو فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، بأن الحلف ينبغى أن يدعم جهود أوكرانيا لتحقيق نتيجة فى ميدان المعركة تؤدى فى النهاية إلى إنهاء تفاوضى للصراع، إلا أنه قال إن القتال يمكن أن يتحول بسهولة إلى صراع دون حل، مع عدم وجود أى طرف راغب فى تقديم التنازلات اللازمة لأى اتفاق.
 
لكن ستولتنبيرج استبعد فكرة أن دعم الناتو قد يقلل رغبة كييف فى التوصل إلى حل دبلوماسى، وقال إن القلق من أننا ندعم بطريقة أكثر من اللازم أمر خاطئ تماما.
 
وكان أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين قد كشف عن قيام قراصنة الجيش الأمريكى بإجراء عملية هجومية لدعم أوكرانيا، بحسب ما قال قائد القيادة السيبرانية الأمريكية.
 
وقى مقابلة مع سكاى نيوز، قال الجنرال بول ناكاسون إن القيادة السيبرانية قد أجرت عملية هجومية ودفاعية ومعلوماتية ردا على الغزو الروسى، ووصف الأمر بأنه قانونى لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
 
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة عى القوى السيبرانية الكبرى، وفقا لتقرير صدر العام الماضى من قبل المعهد الدولى للدراسات لإستراتيجية. وصنف المركز البحثى البريطانيى وحدات روسيا الإلكترونية، وهى مركزية وتخضع للسيطرة الشخصية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى المركز الثانى.
 
 

الناتو

القيادة السيبرانية الامريكية

هجوم قراصنة

حرب اوكرانيا

روسيا


الموضوعات المتعلقة

مبعوث روسيا بالأمم المتحدة: الغرب يتجاهل جرائم الحرب التى ارتكبتها أوكرانيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:09 ص

ألمانيا ترسل منظومة IRIS للدفاع الجوى إلى أوكرانيا لاختبارها

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:19 ص

بولندا: سنحصل على مئات ملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبى لدعمنا أوكرانيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:28 ص

زيلينسكى يؤكد تقدم كييف فى "سيفيرودونيتسك".. ألمانيا: يجب منح أوكرانيا صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبى.. وبايدن يعلن دعمه لعملية توسع الناتو.. ومحادثات بين وزير الدفاع الأمريكى وأمين عام الحلف حول أوكرانيا

الخميس، 02 يونيو 2022 11:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة