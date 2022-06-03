الأمم المتحدة تبحث مع لوكاشينكو تصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضي بيلاروسيا

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بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قضية تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالرئاسة البيلاروسية - بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - أنه "خلال اتصال هاتفي بين لوكاشينكو وجوتيريش، ناقش الطرفان القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال، مع التركيز على تصدير الحبوب من أوكرانيا".

وأوضح لوكاشينكو، موقفه بأن بيلاروسيا مستعدة لشحن الحبوب الأوكرانية إلى موانئ البلطيق عبر أراضيها، كما أنها مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة من أجل نقلها عبر السكك الحديدية البيلاروسية وتخصيص الإمكانيات اللازمة لذلك.

واقترح لوكاشينكو، على الأمين العام للأمم المتحدة تسوية القضية على طاولة المفاوضات بمشاركة ممثلين عن بيلاروسيا وأوكرانيا ودول البلطيق المستعدة لتوفير الموانئ البحرية.

وشدد رئيس بيلاروسيا، على أن تلك الموانئ في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق يجب أن تكون مفتوحة أمام البضائع البيلاروسية، بعد تهيئة الظروف لعبور الحبوب الأوكرانية.

من جانبه، طلب جوتيريش، مهلة قصيرة لبضعة أيام للتحدث مع قيادات الدول المعنية وتحديد شروط توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية عبر جمهورية بيلاروسيا.