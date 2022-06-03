الأقصر تشهد البرنامج التدريبي الشامل للتحول الرقمي بمنشآت الرعاية الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق مع إدارة التدريب بفرع الهيئة بالأقصر، تدريب متكامل على مدار خمس أيام يشمل مختلف الفئات العاملة بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة، من صيادلة وتمريض وتسجيل طبى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التطبيق الأمثل لمنظومة التحول الرقمي وميكنة النظام بالكامل وتدريب مختلف الفئات الطبية على المنظومة الرقمية.



ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه ارتكز تدريب الصيادلة على شرح كيفية إدخال الأرصدة، وكيفية استخراج التقارير الخاصة بالصيدلي الأول، وكيفية قراءة الملف الطبي للمريض، وكيفية صرف الأدوية وعملية التبديل بين دواء وآخر، فيما تم تدريب التمريض على تسجيل نماذج كل من العلامات الحيوية ومخاطر السقوط وتقييم الألم وتقييم الحساسية بأنواعها والتقييم التمريضي بطوارئ الرعاية الأولية.



وقد تم تدريب التسجيل الطبي على حجز مواعيد المنتفعين وبدء الزيارة ودفع وطباعة الفواتير، حيث تم التدريب تحت إشراف المهندس محمد خليل مدير إدارة التحول الرقمي بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتورة شيماء كمال مسؤول التدريب بفرع الهيئة بالأقصر، وقام بالتدريب الدكتور على السيد عبد اللطيف عضو إدارة التحول الرقمي بفرع الهيئة بالأقصر.



وفى نفس السياق تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوات فى الفنادق للتعريف بفعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك)، والتي قامت إدارة التسويق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وضمن فعاليات المبادرة قام فريق من إدارة التسويق بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.



ووفقاً للمبادرة تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بأحد الفنادق من أهالي الأقصر حيث شملت الندوة التالي:- (كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل - التنويه على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة - كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 - كيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة - الإعلان عن إنشاء مركز لزراعة الأعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر - الإعلان عن برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعى التأمين الصحي الشامل "بالمجان")، كما قام الفريق القائم بإلقاء الندوة بالاستماع إلى إستفسارات ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.











البرنامج التدريبي الشامل للتحول الرقمي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية (1)



البرنامج التدريبي الشامل للتحول الرقمي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية (2)



البرنامج التدريبي الشامل للتحول الرقمي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية (3)



البرنامج التدريبي الشامل للتحول الرقمي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية (4)