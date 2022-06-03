افتتاح مسجد الفتح بكفر عبده فى قويسنا بالجهود الذاتية.. صور

فريق المحافظات

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لافتتاح مسجد الفتح (إحلال وتجديد) بالجهود الذاتية بقرية كفر عبده بمركز ومدينة قويسنا على مساحة 1400 م٢ ، وذلك بحضور فضيلة الشيخ خالد حسانين وكيل مديرية الأوقاف بالمنوفية، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي.

حيث تم أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتح، والقى الدكتور حسام الشتيحي مدير عام إدارة الأوقاف بقويسنا خطبة الجمعة تحت عنوان " سعة أبواب الخير في الرسالةِ المحمديةِ "، حيث تناولت الخطبة ثلاث محاور وهي أولا : تشريع العبادات من رحمة الله بالخلق، ثانياً : من أبواب الخير العظيمة في الإسلام، ثالثاً : من حقوق المسلم على أخيه المسلم.

وأكد الخطيب على أن الله عز وجل شرع العبادات للمكلفين ليتقربوا اليه ليثيبهم وبين لهم الأوقات الفاضلة التي يتضاعف فيها ثواب العبادات ليستكثروا من الخيرات، وقد تطرق الخطيب الي بابا من أبواب الخير الا وهو بر الوالدين لينال العباد عز الطاعة وثواب القربات ، مضيفا ان اصل الأعمال الصالحة هي الاتيان باركان الإسلام فتوحيد الله عز وجل هو أساس قبول الأعمال والصلاة والزكاة والحج من أركان الإسلام ايضا التي يجب على كل مسلم ومسلمة ان يقوم بها، موضحا ان هناك أبواب اخري للخير وهي صيام التطوع والذي يعد جنة ووقاية من النار يوم القيامة وصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وتزيلها وثالثا وليس اخيرا قيام الليل كونه شرف المؤمن وخلوة المشتاق الي ربه .



كما تضمنت الخطبة بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم ومنها رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشيعها واجابة الدعوة وتلبيتها كما تضمنت تلك الحقوق الاهتمام بأمور المسلمين والقيام بحقوقهم واحاطتهم بالدعاء والحرص على من ينفعهم وكف الاذى ورفع الضرر عنهم، وفي نهاية الخطبة أشار الخطيب بأن الرسالة المحمدية راعت أحوال الناس جميعا وجبرت خواطرهم وفتحت لهم أبواب الخير واسعة كلا وفق سعته وامكانياته.



افتتاح المسجد (1)



افتتاح المسجد (2)



افتتاح المسجد (3)



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (3)



