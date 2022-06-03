افتتاح مسجدين فى كفر الشيخ عقب صيانتهما بتكلفة 900 ألف جنيه.. صور

شهدت قريتان بمركزي كفر الشيخ وسيدي سالم افتتاح مسجدين بعد أعمال الصيانة لهما، على نفقة وزارة الأوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، ومتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، واشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وافتتح الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، علي أبو أحمد عضو مجلس النواب، مسجد المستشار شاكر بقرية أبو أحمد التابع لإدارة سيدى سالم شرق ، وأدى خطبة الجمعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، متناولاً سعة رحمة الله عز وجل في الرسالة المحمدية، كما تم افتتاح مسجد الرحمة بقرية البخانيس.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح مسجد المستشار شاكر بسيدي سالم على مساحة 350 متراً، عقب صيانة بتكلفة 400 ألف جنيه على نفقة الوزارة، كما تم افتتاح مسجد الرحمة بقرية البخانيس، على مساحة 500 متر عقب أعمال الصيانة، بتكلفة 500 ألف جنيه.